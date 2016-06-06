Похороны легендарного боксера Мохаммеда Али будут транслировать онлайн

Церемония прощания со спортсменом будет открытой, с трансляцией в интерете, передает ZN.UA со ссылкой на AP.

Траурную речь произнесет экс-президент США Билл Клинтон.

Тело спортсмена, который умер 3 июня в Аризоне, уже доставили в Луисвилл. А поклонники боксера уже 2 дня несут цветы, к дому, в котором родился Али.

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Али скончался на 75 году жизни в больнице Финикса, он много лет боролся с болезнью Паркинсона. Али доставили в медицинское учреждение несколько дней назад из-за проблем с легкими.

Вечером в пятницу стало известно, что состояние боксера резко ухудшилось, а его семья начала готовиться к похоронам. При рождении Али получил имя Кассиус Клей, однако он сменил его, после того как связался с организацией "Нация ислама". Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, впоследствии он не раз защищал этот титул.

Журнал the Ring пять раз называл Али боксером года. Он также вел общественную и политическую деятельность, в частности публично отказался воевать во Вьетнаме и помогал с освобождением американских заложников в Ливане и Ираке.