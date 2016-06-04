Жизнь и смерть легенды мирового бокса: биография Мохаммеда Али в фактах и фото

Спортсмен умер в больнице в Фениксе, штат Аризона, куда он был доставлен два дня назад с респираторным заболеванием. До этого более чем 30 лет он боролся с болезнью Паркинсона, пишет Русская служба Би-би-си.

Первое имя боксера - Кассиус Марселлус Клей. Он родился 17 января 1942 года в Луисвилле, штат Кентукки, в семье художника-оформителя Кассиуса Клея и домохозяйки Одессы Клей.

В 1960 году завоевал титул Олимпийского чемпиона по боксу в полутяжелом весе, в 1964 году - в тяжелом весе, уже в качестве профессионального боксера. После завоевания титула изменил имя.

Свое имя Мохаммед Али он выбрал, вдохновившись идеологией движения чернокожих мусульман США и приняв ислам.

После девяти успешно проведенных боев был лишен титула в 1967 году за отказ от прохождения армейской службы. Вернул титул в поединке с Джорджем Форманом в 1974 году в возрасте 32 лет.

Проведя десять удачных боев, в феврале 1978 года вновь потерял титул в поединке с Леоном Спинксом.

Через восемь месяцев, в сентябре 1978, одержал победу над Спинксом, вернув титул чемпиона мира, но в 1979 году объявил о завершении карьеры.

Вернулся в спорт в 1980 году для боя с Ларри Холмсом за титул чемпиона мира; Али завершил поединок в десятом раунде. Провел еще один неудачный бой с Тревором Бербиком в 1981 году.

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В 1978 году, в разгар холодной войны Мохаммед Али побывал в Советском Союзе по приглашению Спорткомитета СССР. Его принимал Леонид Брежнев, подаривший ему свою книгу и именные часы.

После ухода из большого спорта Мохаммед Али принимал активное участие в благотворительных акциях, собирая деньги как для бывших спортсменов, так и для исламской школы в Чикаго, названной в его честь.

В 1980 году в качестве специального представителя президента Джимми Картера в Африке он призывал поддержать бойкот Летних Олимпийских игр в Москве, был членом консультационного совета Корпуса мира и почетным консулом Бангладеш в Чикаго.

Али был женат четыре раза, у него шестеро детей (четверо от второго брака и двое от третьего).

Дочь Мохаммеда Али Лайла Али провела 24 боя, в которых одержала 24 победы, из них 21 нокаутом. Она носила титулы чемпионки мира по версиям IBA, WIBA и IWBF.

В 1999 году Мохаммед Али был награжден званиями "Спортивная личность века" и "Спортсмен века".