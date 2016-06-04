Скончался легендарный боксер Мохаммед Али
Легенда мирового бокса Мохаммед Али скончался в США в возрасте 74 лет.
Он умер в больнице в Фениксе, штат Аризона, куда был доставлен два дня назад с респираторным заболеванием. Этому предшествовали более чем 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона, говорится в сообщении его родственников, передает Русская служба Би-би-си.
Али был единственным боксером, трижды выигрывавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. За свою почти двадцатилетнюю спортивную карьеру он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом.
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В 1978 году, в разгар холодной войны Мохаммед Али побывал в Советском Союзе по приглашению Спорткомитета СССР.
Осенью 1976 года Али заявил, что решил оставить большой спорт и посвятить себя религии.
Али был женат четыре раза, у него шестеро детей (четверо от второго брака и двое от третьего).