Боксер Мохаммед Али находится в состоянии, близком к смерти - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к семье Али.

«Оно чрезвычайно серьезное. Это вопрос нескольких часов», – сказал собеседник агентства.

Источник Reuters, говоривший с женой боксера Лонни Али, сообщил, что уже начата подготовка к его похоронам.

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2 июня этого года Мохаммеда Али доставили в больницу из-за проблем с легкими. Его представитель Боб Ганнелл сообщил, что боксер находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение в качестве меры предосторожности.

На следующий день, 3 июня, The Daily Mirror сообщило о резком ухудшении состояния Али. По данным издания, состояние боксера оценивается как критическое, и врачи сообщили его близким, что «конец близок».

С 1984 года боксер страдает болезнью Паркинсона.

За свою карьеру Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 - нокаутом) и потерпев пять поражений. Его имя уже давно стало символом профессионального бокса, а придуманная им тактическая схема "руки работают, видят глаза; порхай, как бабочка, жаль, как пчела" используется и поныне. В 1999 году Али был признан "Спортсменом века".