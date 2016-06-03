Кличко показал, как готовится к реваншу с Фьюри (видео)

13:08, 03 июня 2016
Бокс
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Украинский спортсмен ведет активную подготовку к бою, который намечен на 9 июля.

klitschko-brothers.com

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко продолжает подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри, который состоится 9 июля в Манчестере, Англия, сообщает Братство Кличко.

"Это будет мой первый бой в Англии с 2000-го года, когда я победил нокаутом в Лондоне Монте Барретта. Я с большим нетерпением жду боя в Манчестере на этой арене, хотя многие болельщики и не будут на моей стороне. Манчестер, — я готов! Сейчас больше, чем когда либо!" — отмечает Владимир.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года украинец уступил все свои титулы чемпиона мира британцу по очкам - единогласным решением судей.

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