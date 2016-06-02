Фьюри о предстоящем бое с Кличко: Для подготовки мне достаточно 12 недель

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не собирается поддерживать себя в хорошей форме на протяжении всего года, поскольку может набрать идеальную физическую форму за 12 недель,сообщает Boxingnews со ссылкой на The Telegraph.

“Кличко сидит в спортзале 365 дней в году, а мне достаточно и 12 недель перед боем. За 12 недель я привожу себя в форму из состояния жирного кабана в рельефного Адониса. И мне нет нужды поддерживать себя таким весь год”, - сказал Фьюри.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере на 21-тысячной Manchester Arena.

Кличко проиграл все свои титулы Фьюри в ноябре 2015-го года единогласным решением судей.