Фьюри о предстоящем бое с Кличко: Для подготовки мне достаточно 12 недель
Чемпион мира рассказал о том, как может быстро набрать оптимальную форму.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не собирается поддерживать себя в хорошей форме на протяжении всего года, поскольку может набрать идеальную физическую форму за 12 недель,сообщает Boxingnews со ссылкой на The Telegraph.
“Кличко сидит в спортзале 365 дней в году, а мне достаточно и 12 недель перед боем. За 12 недель я привожу себя в форму из состояния жирного кабана в рельефного Адониса. И мне нет нужды поддерживать себя таким весь год”, - сказал Фьюри.
Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере на 21-тысячной Manchester Arena.
Кличко проиграл все свои титулы Фьюри в ноябре 2015-го года единогласным решением судей.