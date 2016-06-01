Профессиональным боксерам разрешили выступить на Олимпиаде в Рио
За такое решение проголосовал Конгресс Международной ассоциации бокса.
Международная ассоциация бокса (AIBA) разрешила профессиональным боксерам выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Insidethegames.
Решение AIBA было принято на конгрессе организации в Лозанне. За него проголосовало 84 из 88 делегатов.
Ранее, согласно правилам организации, которые были введены в 2013 году, профессиональные боксеры имели право участвовать в Олимпиадах при условии, что они провели менее 15 поединков, за которые получили гонорар, а также при условии подписания специального краткосрочного контракта с организацией.
Новые правила позволят любому профессиональному боксеру, независимо от возраста и опыта, принимать участие в Олимпийских играх.
Пока неизвестно, сколько конкретно профессионалов примут участие в Олимпиаде-2016.