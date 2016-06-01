Украинский боксер Ломаченко: "Я во всем лучше Мартинеса"

За неделю до чемпионского поединка с обладателем титула WBO в весе до 59 кг Романом Мартинесом украинец Василий Ломаченко поделился своими размышлениями на тему предстоящей встречи и дальнейшего будущего, сообщает SportArena со ссылкой на The Los Angeles Times.

Уже 11 июня Василий Ломаченко может установить рекорд по наиболее короткому пути к чемпионству в двух весовых категориях. Для этого ему необходимо победить чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулегком весе Романа Мартинеса.

«Может быть, с моей стороны это нескромно, но, думаю, я во всем лучше, чем он. Во-первых, он уже возрастной боец. Во-вторых, он медленный. Да, он опытный и жестко бьет. Да, он создавал проблемы для многих бойцов, с которыми дрался, и многих отправлял на настил, но, тем не менее…», — заявил украинец.

Ломаченко будет присутствовать в рингсайде поединка 4 июня между чемпионом WBC во 2-м полулегком весе Франсиско Варгасом (23-0-1, 17 КО) и Орландо Салидо (43-13-3, 30 КО). Мексиканец уже заявил, что неделей позже посетит бой Василия. Двукратный олимпийский чемпион хочет взять реванш за единственное поражение в карьере.

«Сейчас у меня две мысли в голове. Первая — хорошо выступить и отобрать титул 11 июня. Вторая — хочу, чтобы Салидо победил Варгаса и мы организовали объединительный реванш».

Многих сейчас интересует вопрос, в каком весе продолжит выступления нынешний чемпион WBO в полулегкой весовой категории.

«Все будет зависеть от того, как пройдут бои 4 и 11 июня. После этого у меня уже будет вырисовываться стратегия касательно моего будущего в том или ином весе».

На вопрос о том, что значит для него слова Боба Арума о том, что со времен Мохаммеда Али он не помнит боксера с такой потрясающей техникой и мастерством, украинец ответил следующее:

«Я как-то уже говорил, что пытаюсь писать картины в ринге. Убежден, что за один бой можно показать весь свой арсенал — лучшие качества атаки и лучшие приемы защиты. Мне льстит похвала Боба Арума, но нужны бои, чтобы оправдать выданные им авансы».