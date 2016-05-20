Кличко о противостоянии с Фьюри: "Очень стыдно, что проиграл первый бой"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) пояснил, почему второй бой с обладателем поясов по версиям IBO/WBA/WBO Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО) сложится иначе, сообщает SportArena со ссылкой на Boxingnewsonline.

«Очень стыдно, что проиграл первый бой. Это не тот соперник, на которого можно смотреть и гордиться. Его заявления меня расстроили. Я нахожусь на миссии. Не буду смотреть дальше Тайсона Фьюри. Никакого повторения истории не будет. Я не собираюсь отбывать номер».

«Возраст является просто числом, не более того. Уже 26 лет длится моя карьера, я не жалуюсь на здоровье и способен продолжать борьбу. Мне 40 лет и все прекрасно. Очень рад выйти на ринг в Манчестере, дома у Фьюри, хотя я ожидал, что его будет поддерживать куда большее число фанатов. Предпочитаю драться здесь, а не в Германии или Украине. Это дополнительная мотивация для меня. С нетерпением жду возможности отомстить».

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«Как я уже говорил, многое изменится в этот раз. Итоговый результат будет другим, чемпион будет другим».

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере на 21-тысячной Manchester Arena.