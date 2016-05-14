Бокс, бои Олега Ефимовича, Александра Егорова, Артема Далакяна за титулы WBA: видео онлайн-трансляция

В рамках вечера бокса зрители станут свидетелями захватывающих противостояний, на кону которых будут стоять три престижных пояса WBA Continental.

Действующий чемпион Европы Олег Ефимович (27-2, 14КО) проведет защиту пояса континентального чемпиона по версии WBA в полулегком весе. Соперником украинца будет румынский боксер Евгений Сорин Танасье (19-1-1, 9КО). Напомним, в недавнем поединке против именитого боксера из Испании Рудди Енкарасьйона, Олег Ефимович вернул себе пояс чемпиона Европы по Версии EBU.

Украинец Александр Егоров сразится за вакантный титул континентального чемпиона по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) с белорусом Андреем Исаевым (26-9, 9КО).

Один из наиболее прогрессирующих украинских легковесов Артем Далакян (12-0, 8КО) в поединке с румынским боксером Сильвио Олтеану (15-9-1, 6КО) будет отстаивать пояс континентального чемпиона WBA Continental в первом среднем весе. Наш боксер завоевал его в июне прошлого года в Киеве и уже успел провести его успешную защиту.

Вечер бокса начнется в 21.00.

Все три поединка украинцев также смотрите в прямой трансляции на телеканале 2+2.