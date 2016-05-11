Польский чемпион мира по версии WBO готов драться с Усиком в Киеве

Польский боксер Кшиштоф Гловацки, я вляющийся чемпионом мира по версии WBO готов провести титульный бой с украинцем Александром Усиком в Киеве. Об этом он сообщил в интервью Interia.pl.

"Я думаю, что это очень хороший боксер, олимпийский чемпион, который может преподнести поклонникам хороший бой. Усика любят в Украине, он призван восполнить тот пробел, который появится после того, как братья Кличко окончательно уйдут из большого спорта. Я готов ехать в Киев и сойтись с Усиком лицом к лицу, например. Все указывает на то, что бой с ним будет еще одним шагом в моей карьере, и я действительно с нетерпением жду этого", - отметил Гловацки.

На вопрос о том, предприняли ли промоутеры уже какие-то шаги в направлении организации этого боя, спортсмен ответил: "Это вопрос к промоутерам. Я не говорил с ними еще об этом. На данный момент, я даю себе некоторое время, чтобы отдохнуть, а затем вернуться в ринг".

"Усик имеет большие достижения в любительском ринге, но до сих пор у него мало опыта, как у профессионала. Но онн заслуживает того, чтобы бороться с чемпионом мира. Я готов дать ему шанс", - подытожил Гловацки.

Как сообщал УНИАН, ранее Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, официальный претендент на титул Чемпиона мира WBO Александр Усик получил травму колена на одной из спарринг-сессий во время подготовки к бою со Стивеном Симмонсом. Украинец был вынужден остановить тренировочный процесс и пройти курс реабилитации. В связи с этим поединок Усика против британца был отменен.

Бой должен был состояться 23 апреля в киевском Дворце спорта.