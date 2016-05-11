На реванш Кличко – Фьюри продано 90 процентов билетов

За первые 15 минут с момента начала продаж билетов на бой-реванш Тайсон Фьюри - Владимир Кличко было раскуплено 15 тысяч билетов, сообщает Sport.ua.

Вместимость «Манчестер Арены» во время боксерских поединков составляет 21 тысячу зрителей.

Все дешевые категории билетов уже раскуплены. В продаже остались «тикеты» номиналом от 198,88 фунтов стерлингов (от 7000 гривен). А стоимость билетов первой категории составляет 1 073 фунта (около 38 000 гривен).

Как сообщал УНИАН, бой-реванш Кличко против Фьюри состоится 9 июля. В ноябре 2015-го года украинец уступил все свои титулы чемпиона мира британцу по очкам - единогласным решением судей.

15 июля «Манчестер Арена» отметит свое 20-летие. Она является культовым местом не только для этого британского города. Здесь Рикки Хаттон победил и отправил на пенсию Костю Цзю и сам был отправлен на покой нашим Вячеславом Сенченко. Здесь потерял свой чемпионский титул в бою с Амиром Ханом еще один украинец Андрей Котельник. Здесь в ринг выходили Майк Тайсон, Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, а на сцену - Лучано Паваротти, The Rolling Stones, Oasis, U2, Леди Гага, Мадонна и многие другие мировые знаменитости. Только за прошлый год на арене было продано 1 130 794 билета и по этому показателю «Манчестер Арена» является одним из мировых лидеров.