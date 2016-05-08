Мексиканский боксер Альварес защитил титул чемпиона мира по версии WBC

09:36, 08 мая 2016
Бокс
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Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Амира Хана в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. 

Альварес / REUTERS

Бой проходил в Лас-Вегасе и завершился нокаутом в шестом раунде.

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Для Саула Альвареса это первая защита титула, который он завоевал в ноябре 2015 года в поединке с Мигелем Котто. Осенью Сауль Альварес должен встретить с Геннадием Головкиным из Казахстана.

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