Кличко начал подготовку к бою с Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко объявил о начале подготовки к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри на своей странице в Facebook.

"Я прибыл в лагерь и я счастлив вернуться к работе и готовиться к бою", - написал Владимир.

Традиционно Кличко проводит подготовку к боям в австрийском городке Гоинге, расположенном в Альпах.

Как сообщал УНИАН, в ноябре украинец проиграл все свои титулы чемпиона мира Фьюри единогласным решением судей по очкам.

Бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и англичанином Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере.