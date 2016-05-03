Кличко начал подготовку к бою с Фьюри
19:14, 03 мая 2016Бокс
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До дня проведения поединка осталось чуть более двух месяцев.
Кличко уже готовится к бою с Фьюри / klitschko-brothers.com
Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко объявил о начале подготовки к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри на своей странице в Facebook.
"Я прибыл в лагерь и я счастлив вернуться к работе и готовиться к бою", - написал Владимир.
Традиционно Кличко проводит подготовку к боям в австрийском городке Гоинге, расположенном в Альпах.
Как сообщал УНИАН, в ноябре украинец проиграл все свои титулы чемпиона мира Фьюри единогласным решением судей по очкам.
Бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и англичанином Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере.
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