"Манчестер Сити" поддержит Владимира Кличко в бое с Фьюри

Украинский боксер Владимир Кличко накануне боя-реванша с Тайсоном Фьюри получил подарок от футбольного клуба "Манчестер Сити" - именную футболку с первым номером на спине. Об этом экс-чемпион мира сообщил на своей странице в Instagram.

"Манчестер Сити" ставит меня на первое место. Спасибо за поддержку", - прокомментировал Кличко изображение.

Кроме того, в интервью клубному каналу "Манчестер Сити" Кличко заявил, что в финале Лиги чемпионов хотел бы видеть встречу "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварии".

Отметим, что Тайсон Фьюри является болельщиком клуба "Манчестер Юнайтед", который является самым принципиальным соперником для "Сити".

Как сообщал УНИАН, мюнхенская "Бавария" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов уступила мадридскому "Атлетико", а "Манчестер Сити" сыграл в нулевую ничью с мадридским "Реалом".

Бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля на "Манчестер Арене".