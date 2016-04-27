Фьюри попытался пристыдить Кличко: "Ты проиграл бой толстяку"

Британский чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри накануне боя с Владимиром Кличко вновь отличился скандальными заявлениями, сообщают издания fightnews.com и boxingscene.com.

"Я ненавижу бокс и все, что с ним связано - тренировки, разговоры со всеми вами, идиотами. Я бы предпочел сейчас быть дома с моими детьми и кушать шоколадки. Я тут лишь для того, чтобы заработать деньги с помощью нескольких ударов. Я даже не живу так, как должен спортсмен. Просто позор называть меня спортсменом", - заявил Фьюри.

После этих слов британец встал и снял с себя рубашку, чтобы показать свой живот. "Толстяк побил тебя", - сказал Фьюри украинцу.

"Жирный как свинья, 200-килограммовый, - оценил он сам себя, - но я могу побить Кличко здесь и сейчас. Толстяк довольно умен и всегда может найти способ, чтобы выиграть!".

Фьюри также объяснил, почему выбирает такую линию своего поведения перед боксерскими поединками.

"Я выступающая обезьянка. Я выбрал роль злодея, потому что люди хотят это видеть. Если я тут просто буду сидеть и раздавать эти чертовые интервью, никто из вас не будет получать деньги. Так что я делаю это для всех вас", - обратился боксер к журналистам.

Напомним, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится в Манчестере 9 июля.