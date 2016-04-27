Кличко: "Мне не нравится, как Фьюри представляет наш спорт"

Украинский боксер Владимир Кличко пообещал нокаутировать Тайсона Фьюри в бое-реванше за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC, сообщает fightnews.com.

"Я совершил ошибку в бою с Фьюри в Германии, и она стоила мне титулов", - заявил Кличко на пресс-конференции.

По его мнению, Фьюри делает много неуважительных заявлений и является плохим олицетворением для бокса.

"Люди хотят видеть чемпионом человека, который будет олицетворять спорт в хорошем смысле. Но мне не нравится то, как Фьюри представляет наш спорт, он сделал слишком много неуважительных заявлений. Если он считает, что все гомосексуалисты и женщины - это одно и то же, я хочу послать его куда подальше", - заявил Кличко.

"У бокса есть определенный имидж, и я хотел бы, чтобы это был хороший имидж. Если ты спортсмен, ты должен быть почтительным", - считает украинец.

Боксер также добавил, что 9 июля выйдет на бой в хорошем настроении.

"Я чувствую себя прекрасно сейчас, но буду чувстовать себя еще лучше, когда выйду на ринг 9 июля", - заявил Кличко.

Как сообщал УНИАН, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере. Самые дешевые билеты на поединок стоят 50 фунтов.