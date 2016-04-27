Билеты на бой Кличко - Фьюри будут стоить от 50 фунтов

Сегодня начинается продажа билетов на матч-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Братство Кличко.

Цены на билеты, установленные командой Фьюри, привычны для британских зрителей, привыкших к подобным ценникам на матчах футбольной АПЛ.

Минимальная цена билета составляет 50 фунтов (1850 гривен). Максимальная составит 999 фунтов (37 000 гривен) за место в VIP-ложе, куда помимо прочего включена вечеринка после боя.

Накануне ответного боя нынешний чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO Фьюри признался, что до сих пор поддается эмоциям, когда вспоминает свою победу над многолетним лидером супертяжелого дивизиона украинцем Владимиром Кличко в ноябре.

«Каждый раз, когда я смотрю на результат боя с Кличко, у меня на глаза наворачиваются слезы. Так эмоционально. Это стоило больше, чем любые деньги или золото», — написал Фьюри на своей страничке в Твиттере.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш Владимир Кличко - Тайсон Фьюри состоится 9 июля в Манчестере (Великобритания).