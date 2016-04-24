Бокс, средний вес, бой за титулы WBA, WBC, IBF, Головкин - Уэйд: видео онлайн-трансляция

Поединок Головкин - Уэйд состоится в Лос-Анджелесе на арене "Форум".

Оба соперника еще не знали вкуса поражений. Казахский боксер Головкин провел 34 поединка, из которых 31 завершил досрочно. За плечами Уэйда 18 боев, 12 из них американец выиграл нокаутом.

На кону главного боя вечера будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF, которым владеет Головкин. Для Геннадия это будет 16 защита титула WBA, 13 - IBO, 4 - WBC и первая - IBF.

В андеркарте боя Головкин – Уэйд сойдутся Роман Гонсалес (Никарагуа) и Маквильямс Арройо (Пуэрто-Рико), которые будут бороться за титул чемпиона мира WBC в наилегчайшем весе.

Прямую ТВ-видеотрансляцию поединков Геннадий Головкин – Доминик Уэйд и Роман Гонсалес - Маквильямс Арройо смотрите в эфире телеканала 2+2.