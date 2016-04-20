Боксер Фьюри: "После победы над Кличко я обеспечил себя до конца жизни"

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что отныне единственная его мотивация в боксе - деньги для обеспечения жизни своих еще не родившихся внуков. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO, после того, как состоится его бой-реванш с Владимиром Кличко он может встретиться лишь с двумя боксерами - Энтони Джошуа и Деонтэем Уайлдером. Эти бои могут принести британцу солидный гонорар.

"Я уже побил лучшего боксера современности, потому у меня больше нет мотивации. Кого бы они выставили против меня, у них нет того, что я хочу. Они собираются дать мне деньги - так дайте мне их, и я выйду на ринг", - заявил Фьюри.

Он также добавил, что победа над Владимиром Кличко обеспечила ему финансовое благополучие до конца жизни.

"Я уже получил свое будущее. Даже если я никогда больше не буду боксировать, мне уже не придется работать до самой смерти - то ли это случится в возрасте 100 лет, то ли в любом другом. Так что я сейчас обеспечиваю внуков и их детей", - добавил британский боксер.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко состоится в Манчестере 9 июля.