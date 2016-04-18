Кличко: "Бой с Фьюри - самый важный в моей карьере"

Украинский боксер Владимир Кличко считает бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри самым важным в собственной карьере, сообщает boxingscene.com.

"Хочу вернуть свои пояса. Это будет самый важный бой в моей спортивной карьере. Я всегда выступаю лучше, когда болельщики болеют против меня. В Манчестере будет 90% зрителей, которые станут поддерживать соперника", - заявил Кличко.

Издание отмечает, что карьера 40-летнего украинца приближается к концу, но Кличко об этом пока не думает.

"Пока не знаю, что случится после окончания карьеры. Конечно, у меня есть планы на жизнь после того, как я покину бокс. Но сейчас мои мысли только о бое с Фьюри. После него посмотрим", — заявил Кличко.

Даже в случае победы над британцем Владимир Кличко не сможет вернуть все свои пояса. Ранее организация IBF отобрала чемпионский пояс у Фьюри, который теперь принадлежит Энтони Джошуа.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и англичанином Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере.