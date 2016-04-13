Кличко нашел дополнительную мотивацию перед боем с Фьюри

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко признался, что проведение реванша с Тайсоном Фьюри на территории соперника в Англии дает ему дополнительную мотивацию, сообщает Братство Кличко.

"Я не беспокоюсь о том, что буду боксировать в Англии. Если арена против меня, то это мотивирует еще больше. Чем раскаленнее атмосфера, тем лучше. Это подстрекает меня. Я с нетерпением жду этот вызов и хочу непременно вернуть чемпионские пояса", — цитирует Владимира bild.de.

Как сообщал УНИАН, реванш Кличко — Фьюри состоится 9 июля.