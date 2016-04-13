Титульный бой WBO с участием украинца Бурсака отменен из-за травмы чемпиона Сондерса

Чемпион мира в среднем весе Джо Сондерс повредил руку и вынужден отказаться от боя с украинцем Марсом Бурсаком, который был запланирован на 30 апреля, сообщает fightnews.com.

"Я очень разочарован, - заявил британский чемпион. - Я с нетерпением ждал возможности провести первую защиту своего чемпионского титула против Бурсака, однако это бокс и подобные вещи случаются. Теперь мне нужно сосредочиться на реабилитации и моих последующих выступлениях в 2016 году".

Бой должен был состоятся в последний день апреля на Copper Box Arena в Лондоне.

Теперь главным боем этого вечера станет поединок двоюродного брата Тайсона Фьюри, британца Хьюи Фьюри и Фреда Касси из США за вакантный Интернациональный титул в супертяжёлом весе по версии WBO.