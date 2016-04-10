Пояс чемпиона IBF среди боксеров-супертяжей завоевал британец Джошуа (видео)

Британский боксер Энтони Джошуа, победив американца Чарльза Мартина, завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Бой продолжался всего два раунда и завершился нокаутом американца.

Пояс чемпиона IBF стал вакантным после того, как организация отобрала его у Тайсона Фьюри, который не мог провести обязательную защиту титула из-за подготовки к бою-реваншу с Владимиром Кличко.

В 2006-2016 годах данный титул принадлежал Владимиру Кличко. Он уже поздравил Джошуа с победой на своей странице в Twitter: "Младший брат, поздравляю тебя. Отныне я могу официально называть тебя чемпионом. Добро пожаловать в мир вызовов и счастливого тебе пути".

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в Манчестере. Букмекеры называют Фьюри фаворитом противостояния.