Ведущая букмекерская контора мира считает Фьюри фаворитом в бою-реванше с Кличко

Ведущая букмекерская контора мира William Hill опубликовала котировки на предстоящий матч-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри.

По мнению аналитиков, преимущество в этом бою будет на стороне британца. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.8, к 1, в то время как на победу Кличко - из расчета 2 к 1. Ничья оценивается в 23 к 1.

Победа Фьюри нокаутом или дисквалификация Кличко оцениваются с вероятностью в 5 к 1, победа Кличко нокаутом или дисквалификация Фьюри – 3.75 к 1. Победа британца по очкам - решением судей – 2.75, победа украинца таким же образом – 3.00.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш между Фьюри и Кличко состоится 9 июля в Манчестере.