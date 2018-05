Бой-реванш между Кличко и Фьюри состоится 9 июля в Манчестере

Бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в английском городе Манчестер. Об этом сообщил на своей странице в Twitter дядя британского боксера Питер Фьюри.

По его словам, официальное сообщение об этом появится в течение следующих 12 часов.

9th July @Tyson_Fury vs Klitschko" is coming to Manchester uk. Official announcement coming 12 noon.