Бой-реванш между Кличко и Фьюри состоится 9 июля в Манчестере

Бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в английском городе Манчестер. Об этом сообщил на своей странице в Twitter дядя британского боксера Питер Фьюри.

По его словам, официальное сообщение об этом появится в течение следующих 12 часов.

9th July @Tyson_Fury vs Klitschko" is coming to Manchester uk. Official announcement coming 12 noon. — peter fury. (@peterfury) 8 апреля 2016 г.

Тайсон Фьюри завладел поясами чемпиона мира по версиям IBO, WBO и WBА после того, как в ноябре 2015 года в немецком Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко. После боя украинский боксер воспользовался опцией в контракте на проведение реванша с Фьюри.

Как сообщал УНИАН, вчера Питер Фьюри сообщил, что зал, дата и место боя станут известны в течение двух следующих суток.