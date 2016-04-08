Бой-реванш между Кличко и Фьюри состоится 9 июля в Манчестере

12:54, 08 апреля 2016
Бокс
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Дату и место поединка объявил дядя английского боксера Питер Фьюри.

Новы бой Кличко-Фьюри состоится 9 июля / REUTERS

Бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится 9 июля в английском городе Манчестер. Об этом сообщил на своей странице в Twitter дядя британского боксера Питер Фьюри.

По его словам, официальное сообщение об этом появится в течение следующих 12 часов.

Тайсон Фьюри завладел поясами чемпиона мира по версиям IBO, WBO и WBА после того, как в ноябре 2015 года в немецком Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко. После боя украинский боксер воспользовался опцией в контракте на проведение реванша с Фьюри.

Как сообщал УНИАН, вчера Питер Фьюри сообщил, что зал, дата и место боя станут известны в течение двух следующих суток.

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