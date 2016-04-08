Украинский чемпион мира по боксу Ломаченко проведет бой с Мартинесом

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой 11 июня в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден", сообщает официальный сайт боксера.

Его соперником станет Роман Мартинес (29 побед, 2 поражения, 3 ничьи).

Это будет поединок за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Ранее сообщалось, что встреча Ломаченко с Мартинесом привлекательна для организаторов тем, что он пуэрториканец, а поединок украинца запланирован за день до Парада Пуэрто-Рико в Нью-Йорке.

В 2015-м бою Мартинес провел две очень зрелищные битвы с обидчиком Ломаченко мексиканцем Орландо Салидо (42-13-2, 29 KO). Изначально Мартинес должен был в начале этого месяца в Мексике провести поединок против Мигеля Берчельта, но из-за травмы руки был вынужден отказаться от боя. По словам промоутеров Мартинеса для восстановления после травмы ему понадобится четыре недели, после чего он сможет приступить к тренировкам. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться на начало июня.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2015 года Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона мира, нокаутировав мексиканца Ромуло Коасича в 10-м раунде.