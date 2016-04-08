В команде боксера Фьюри уже знают дату боя с Владимиром Кличко

Любители бокса узнают дату боя-реванша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко в течении ближайших двух суток. Такое заявление вчера вечером сделал тренер, а также дядя 27-летнего чемпиона мира Питер Фьюри, сообщает Boxingscene.com.

"У нас есть большие новости по поводу реванша. Вы скоро узнаете место, дату и страну. Ожидайте объявления в следующие 24/48 часов". - написал Фьюри-старший на своей странице в Twitter.

Тайсон Фьюри завладел поясами чемпиона мира по версиям IBO, WBO и WBА после того, как в ноябре 2015 года в немецком Дюссельдорфе победил по очкам Владимира Кличко. После боя украинский боксер воспользовался опцией в контракте на проведение реванша с Фьюри.

Как сообщал УНИАН ранее, исполнительный директор промоутерской компании братьев Кличко К2 Promotions Том Леффлер предположил, что бой-реванш может состояться осенью 2016 года.