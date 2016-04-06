Украинский чемпион мира по боксу Постол может провести объединительный бой против россиянина

Команда чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг Эдуарда Трояновского хочет организовать объединительный бой с обладателем титула Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Виктором Постолом. Об этом заявил ТАСС руководитель компании «Мир бокса», представляющей интересы россиянина, Андрей Рябинский.

«Мы думаем над тем, чтобы начать боксировать в Америке, - сказал Рябинский. - А также над тем, чтобы добраться до Постола и попробовать побиться с ним. Это было бы интересно. Постол - техничный и филигранный боксер, Эдик также хороший боксер. Это были бы сливки. Постол хоть и сильно американизированный, но куда уже тут денешься? Мы подошли к тому моменту, когда мы бьемся за чемпионские пояса. А один из самых уважаемых поясов - WBC - как раз у Постола. Мне хочется, чтобы Эдик объединил пояса и вошел в историю. По тому, как он боксирует, у него есть для этого возможности».

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Как сообщал УНИАН, Постол завоевал титул WBC 3 октября прошлого года, нокаутировав в 10-м раунде аргентинца Лукаса Матиссе. Всего в активе украинца, работающего с известным российским менеджером Вадимом Корниловым, 28 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.

Трояновский 4 ноября прошлого года в Казани техническим нокаутом в 6-м раунде победил аргентинца Сесара Рене Куэнку и отобрал у него титул IBF. Второй поединок между боксерами пройдет в Москве 8 апреля. Всего на счету россиянина 23 победы (20 - нокаутом) и ни одного поражения.