Обнародован состав сборной Украины по боксу на олимпийский лицензионный турнир в Турции

За олимпийские лицензии будут бороться 13 представителей Украины - 10 мужчин и 3 представительницы женской команды, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В мужском турнире в каждой из весовых категорий будет разыгрываться по три лицензии. Автоматически получат пропуск на Игры 2016 чемпион и финалист турнира, а третью лицензию определят в дополнительном поединке боксеры, которые уступили в полуфинале. В женском боксе в каждой из весовых категорий будут разыграны по две лицензии. Перепуски на Игры в Рио-де-Жанейро получат финалистка и чемпионка соревнований соответственно.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом.

Мужская сборная: Дмитрий Замотаев (весовая категория 49 кг), Игорь Сопинский (52 кг), Николай Буценко (56 кг), Тимур Беляк (60 кг), Виктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Дмитрий Митрофанов (72 кг), Александр Хижняк (81 кг), Геворг Манукян (91 кг), Виктор Вихрист (+91 кг).

Женская сборная: Татьяна Коб (51 кг), Юлия Цыплакова (60 кг), Мария Бова (75 кг.).

Отборочный турнир примет город Самсун (Турция) с 6 по 18 апреля.