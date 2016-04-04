Боксер Усик отказался разделять народы России и Украины

Интерконтинентальный чемпион мира по версии WBO и олимпийский чемпион украинец Александр Усик, живущий в Крыму, во время открытой тренировки сборной Украины ответил на вопросы журналистов, касательно своей патриотической позиции, сообщает Xsport.

"Я вообще об этом не люблю разговаривать, и не хочу об этом разговаривать. Люди выдергивают из контекстов то, что я делаю, чтобы показать себя. Они кричат "Слава Украине", а как они ее прославляют? Никак. Они страну только загоняют в тупик. Просто живите и у каждого должно быть «чувство человека", - считает спортсмен.

"Я ждал, прокручивал в своей голове, как я буду отвечать на это всё. На данный момент появилось очень много крупного рогатого скота, потребителей, а не производителей. Вот и всё", - добавляет Усик

"Я не въездной в Крым? Я в Крым обычно въездной после любого боя. В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить - славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове", - подытоживает спортсмен.

Как сообщал УНИАН, олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик на профессиональном ринге одержал 9 побед в 9 боях.

Уже этим летом Александр Усик проведет бой за титул Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе с победителем боя Кшиштоф Гловацки - Стив Каннингем, который пройдет 16 апреля в Нью-Йорке. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала данный бой при условии, что победитель поединка обязан провести обязательную защиту против Александра Усика не позднее 90 дней.