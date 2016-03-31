Реванш Кличко - Фьюри могут перенести на осень - промоутер

Об этом заявил исполнительный директор промоутерской компании братьев Кличко К2 Promotions Том Леффлер, сообщает Братство Кличко.

"Сейчас ведутся переговоры. Обе стороны хотят решить все вопросы как можно скорее. Но по различным причинам мы вынуждены были перенести поединок с апреля на май-июнь. Надеюсь, мы все еще сможем провести его летом" — рассказал Том Леффлер RingTV. — "Предполагаю, что бой состоится летом или осенью, поскольку есть много различных нюансов. Нужно решить вопросы с PPV в Великобритании, немецким ТВ и HBO. Обе стороны должны согласовать место и дату проведения, которые всех устроят".

На данный момент предположительной датой проведения реванша Кличко — Фьюри является 9 июля.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Влидимир Кличко проиграл по очкам единогласным решением судей титульный бой Тайсону Фьюри.