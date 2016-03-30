Бой Усика с Симмонсом отменен из-за травмы украинца

Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, официальный претендент на титул Чемпиона мира WBO Александр Усик (9-0, 9 КО) получил травму колена на одной из спарринг-сессий во время подготовки к бою со Стивеном Симмонсом (14-1-0, 6 КО), сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2, чьи интересы представляет Усик.

Александр вынужден остановить тренировочный процесс и пройти курс реабилитации. В связи с этим поединок Усика против британца будет отменен.

Вместе с тем, турнир, запланированный компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" 23 апреля во Дворце спорта, состоится и хэдлайнером события станет Денис Беринчик.