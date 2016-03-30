Фьюри: "Травма спины не помешает реваншу с Кличко"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO британец Тайсон Фьюри рассказал, что у него случился рецидив травмы спины, но это не должно помешать проведению реванша с Владимиром Кличко, сообщает Братство Кличко.

"Я получил травму спины. Старая травма дала о себе знать, когда я помогал своему брату готовиться к субботнему бою (Хьюи Фьюри победил Доминика Гуинна единогласным решением судей). Это нижняя часть спины. Я повредил ее несколько лет назад — в 2008-м. Я был в тренажерном зале в Шеффилде и Ричард Тауэрс ударил меня в спину", — рассказал Фьюри в интервью Mirror и подчеркнул, что уже в течении 8 лет чувствует перманентный дискомфорт.

"Меня доставили в госпиталь и с тех пор каждый раз, когда я получаю удар в спину, он переходит в спазм, как защемленный нерв. Это болезненный опыт. Но когда объявят дату реванша я буду готов — с травмой или без. Не зря меня называют "Цыганским Воином"! Я рожден для этого".

Дата реванша Кличко — Фьюри пока официально не объявлена. По последней информации бой должен состояться 9 июля.