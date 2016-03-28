Тайсон Фьюри выступил в роли девушки, выносящей на ринг табличку с номером раунда (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBO Тайсон Фьюри пока продолжаются переговоры о его реванше с Владимиром Кличко продолжает развлекать публику эпатажным поведением, сообщает Братство Кличко.

Бой кузена Тайсона Хьюи Фьюри с Домиником Гуинном проходил при полупустых трибунах и "Цыганский барон" решил повеселить зрителей, выступив в роли Ring Girl, вынеся табличку с номером раунда.

"Отработал" Тайсон добросовестно, старательно копируя движения девушек. Что касается боя, то Хьюи Фьюри уверенно победил Доминика Гуинна единогласным решением судей.