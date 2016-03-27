Бой-реванш между Кличко и Фьюри может состояться в Англии

Как сообщает The Telegraph, об этом заявил тренер британца Питер Фьюри, пишет "Гордон".

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"В настоящий момент наиболее вероятной датой является июль, и я надеюсь, что бой пройдет в Англии. Мик Хеннесси работает с командой Кличко круглосуточно. Кличко готов приехать в Англию. Думаю, в апреле об этом объявим официально", – сказал он.

По данным издания, переговоры между представителями боксеров затянулись, потому что им нужно было найти дату, которая бы устроила три телеканала – HBO, Sky и RTL, которые купили права на трансляцию.

Две недели назад британская The Mirror сообщала, что бой Кличко-Фьюри может пройти в Австрии.

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Фьюри по результатам боя с Владимиром Кличко 28 ноября 2015 года стал обладателем поясов чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Титула IBF Тайсона Фьюри вскоре лишили из-за отказа от боя с обязательным претендентом на этот титул украинцем Вячеславом Глазковым. Вместо этого 27-летний британец подписал соглашение о бое-реванше с Кличко.