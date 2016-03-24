Кличко: Моя первоочередная задача - реванш с Фьюри, а уже потом - Олимпиада

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко не исключает своего участия в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, сообщает BoxingNews со ссылкой на SID.

"Я считаю, это правильно, что профессиональным боксерам разрешили выступать в Рио, но нельзя точно говорить, что это произойдет. Я убежден, что у многих профессионалов возникнут проблемы с любительскими стилями", - отметил Кличко.

"Что касается меня, то моя первоочередная задача - реванш с Тайсоном Фьюри, но если временные рамки мне позволят, я не исключаю участия в Олимпиаде в Рио. Это было бы невероятное ощущение - выступить на Олимпиаде через 20 лет после того, как я выиграл золотую медаль в Атланте", - добавил украинец.

Как сообщал УНИАН, первый бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри состоялся в ноябре 2015 года и закончился победой британца единогласным решением судей.

Матч-реванш должен состояться летом 2016 года.