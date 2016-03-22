Усик проведет первый бой в нынешнем году с британцем Симмонсом

23 апреля в киевском Дворце спорта состоится первый в этом году турнир промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine", главным событием которого станет поединок Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, официального претендента на титул Чемпиона мира WBO, Александра Усика (9-0, 9 КО) с британским боксером Стивеном "Монстром" Симмонсом (14-1-0, 6 КО), сообщает пресс-служба К2.

В рамках турнира компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" во Дворце спорта также в ринг выйдут Денис Беринчик (3-0, 2 КО), Олег Малиновский (17-0-0, 5 КО) и др.

Усик, на счету которого 9 побед нокаутом в 9 боях на профессиональном ринге, проведет бой со спортсменом, находящимся на 60-м месте в мировом рейтинге BoxRec. Соперник живет и тренируется в Эдинбурге (Шотландия). 31-летний спортсмен провел 15 боев, из которых 14 выиграл и 1 - проиграл.

Уже этим летом Александр Усик проведет бой за титул Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе с победителем боя Кшиштоф Гловацки - Стив Каннингем, который пройдет 16 апреля в Нью-Йорке. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала данный бой при условии, что победитель поединка обязан провести обязательную защиту против Александра Усика не позднее 90 дней.