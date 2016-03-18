Бой-реванш Кличко - Фьюри состоится 4 июня

Команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри и бывшего обладателя этих титулов украинца Владимира Кличко достигли договоренности о дате проведения матча-реванша этих боксеров, сообщает Boxing News со ссылкой на британскую The Mirror.

Второй бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри состоится 4 июня.

Организаторам остается только найти арену под эту дату.

Эту же информацию в комментарии австрийскому изданию Kleine Zeitung подтвердил и представитель Klitschko Management Group Никола Паттберг: "Да, это правда. Но мы еще находимся в переговорном процессе, поэтому я не могу вам приоткрыть никаких других деталей".

Как сообщал УНИАН, первый бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри состоялся в ноябре 2015 года и закончился победой британца единогласным решением судей.