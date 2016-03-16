Перспективный украинский боксер Деревянченко выиграл у американца Гая нокаутом (видео)

Перспективный украинский боксер Сергей Деревянченко, который занимает 5-ю строчку в рейтинге IBF в среднем весе, одержал убедительную победу в поединке с американцем Майком Гаем, сообщает фан-клуб братьев Кличко.

Эта победа стала восьмой подряд для украинца на профессиональном ринге.

Деревянченко доминировал в ринге с самого начала поединка, а с его ходом только наращивал свое преимущество, которое закономерно вылилась в два нокдауна в восьмом раунде. После второго нокдауна рефери остановил избиение американского боксера, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.