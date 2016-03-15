Чемпион WBA Ортис и чемпион IBF Мартин не верят в победу Кличко над Фьюри в матче-реванше

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе американец Чарльз Мартин уверен, что бывший многолетний лидер супертяжелого дивизиона украинец Владимир Кличко, которому через несколько дней исполнится 40 лет, больше не вернется на доминирующие позиции в дивизионе, сообщает Boxing News со ссылкой на Boxing Scene.

"Эра Кличко закончилась. Он уже постарел. Время победить невозможно. Ему не справиться с молодыми львами - такими панчерами, как я или Тайсон (Фьюри)", - сказал Мартин.

В свою очередь, "временный" чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе кубинец Луис Ортис дал следующий прогноз: "Кличко нужно выбрасывать удары, потому что если он не будет этого делать, то Фьюри снова возьмет верх, как и в первом поединке, благодаря своей молодости и атлетизму".

Как сообщал УНИАН, первый бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри закончился победой британца единогласным решением судей. Проведение повторного боя запланировано на май-июнь 2016 года.