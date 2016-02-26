Названа дата боя Ломаченко с Уолтерсом

"Уолтерс, ты мой до конца апреля... И теперь официально!", - уже написал в "Твиттере" украинский боксер.

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Поединок состоится 30 апреля в Нью-Йорке или Чикаго. На данный момент не сообщается, в какой весовой категории будет проведен бой (Ломаченко выступает в полулегком весе, тогда как Уолтерс - во втором полулегком весе). "Нам еще предстоит определить в каком весе будет проведен этот бой: в 57,2 кг титул Ломаченко или в 58,9 кг. Николас Уолтерс сказал, что может сделать 57,2, но сначала он должен обсудить это со своей командой, после чего свяжется с TopRank и подтвердит, если это возможно".