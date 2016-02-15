Украинский чемпион мира по боксу Ломаченко встретится с Николасом Уолтерсом

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе украинца Василия Ломаченко (5-1, 3 КО), скорее всего, станет бывший чемпион мира по версии WBA в этой же весовой категории представитель Ямайки Николас Уолтерс (26-0-1, 21 КО), сообщает Вoxing news.

Как заверил промоутер Ломаченко Боб Арум, бой украинца с Уолтерсом уже согласован с боксерами и их командами, осталось только заручиться поддержкой телевидения, с чем проблем возникнуть, наверное, не должно.

Двухкратный олимпийский чемпион Ломаченко стал чемпионом мира среди профессионолов уже по итогам третьего боя на профи-ринге, победив 21 июня 2014 года американца Гери Рассела. После этого украинец провел три успешных защиты титула, последняя из которых состоялась 7 ноября 2015 года - против мексиканца Ромуло Коасича.