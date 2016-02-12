"Украинские Атаманы" выиграли матч WSB у турецкой команды

22:26, 12 февраля 2016
Бокс
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Украинцы победили со счетом 4:1

k.com/ukraine_otamans

Во Львове завершился матч Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" разгромили "Турецких завоевателей".

Матч завершился со счетом 4:1, а единственное поражение в составе нашей команды потерпел тяжеловес Денис Пояцика.

Украинские Атаманы – Турецкие Завоеватели – 4:1

Весовая категория 49 кг:

Назар Куротчин – Хамза Картал – 3:0

Судья А 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47

Судья В 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47

Судья С 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47

Весовая категория 56 кг:

Олег Довгун – Хакан Сикдем – 3:0

Судья А 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45

Судья В 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45

Судья С 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45

Весовая категория 64 кг:

Владимир Матвийчук – Якуп Сенер - 3:0

Судья А 10:9 10:9 10:9 10:9 9:10 49:46

Судья В 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Судья С 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Весовая категория 75 кг:

Валерий Харламов – Эрвен Тибукоглу - 3:0

Судья А 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 49:46

Судья В 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Судья С 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45

Весовая категория 91 кг:

Денис Пояцика - Сейда Кесер - ТКО 4-й раунд

Это вторая победа "атаманов" в двух матчах нового сезона-2016. Ранее украинский коллектив разгромил в Виннице "Китайских драконов" - 5:0.

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