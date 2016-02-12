"Украинские Атаманы" выиграли матч WSB у турецкой команды
Украинцы победили со счетом 4:1
Во Львове завершился матч Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" разгромили "Турецких завоевателей".
Матч завершился со счетом 4:1, а единственное поражение в составе нашей команды потерпел тяжеловес Денис Пояцика.
Украинские Атаманы – Турецкие Завоеватели – 4:1
Весовая категория 49 кг:
Назар Куротчин – Хамза Картал – 3:0
Судья А 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47
Судья В 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47
Судья С 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47
Весовая категория 56 кг:
Олег Довгун – Хакан Сикдем – 3:0
Судья А 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45
Судья В 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45
Судья С 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45
Весовая категория 64 кг:
Владимир Матвийчук – Якуп Сенер - 3:0
Судья А 10:9 10:9 10:9 10:9 9:10 49:46
Судья В 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Судья С 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Весовая категория 75 кг:
Валерий Харламов – Эрвен Тибукоглу - 3:0
Судья А 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 49:46
Судья В 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Судья С 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45
Весовая категория 91 кг:
Денис Пояцика - Сейда Кесер - ТКО 4-й раунд
Это вторая победа "атаманов" в двух матчах нового сезона-2016. Ранее украинский коллектив разгромил в Виннице "Китайских драконов" - 5:0.