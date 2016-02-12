"Украинские Атаманы" выиграли матч WSB у турецкой команды

Украинцы победили со счетом 4:1

Во Львове завершился матч Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" разгромили "Турецких завоевателей". Матч завершился со счетом 4:1, а единственное поражение в составе нашей команды потерпел тяжеловес Денис Пояцика. Украинские Атаманы – Турецкие Завоеватели – 4:1 Весовая категория 49 кг: Назар Куротчин – Хамза Картал – 3:0 Судья А 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47 Судья В 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47 Судья С 9:10 10:9 10:9 9:10 10:9 48:47 Весовая категория 56 кг: Олег Довгун – Хакан Сикдем – 3:0 Судья А 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45 Судья В 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45 Судья С 10:9 9:10 10:9 10:9 10:9 48:45 Весовая категория 64 кг: Владимир Матвийчук – Якуп Сенер - 3:0 Судья А 10:9 10:9 10:9 10:9 9:10 49:46 Судья В 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Судья С 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Весовая категория 75 кг: Валерий Харламов – Эрвен Тибукоглу - 3:0 Судья А 10:9 10:9 10:9 9:10 10:9 49:46 Судья В 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Судья С 10:9 10:9 10:9 10:9 10:9 50:45 Весовая категория 91 кг: Денис Пояцика - Сейда Кесер - ТКО 4-й раунд Это вторая победа "атаманов" в двух матчах нового сезона-2016. Ранее украинский коллектив разгромил в Виннице "Китайских драконов" - 5:0.

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