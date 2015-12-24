Боксеру Джонсу и бойцу Олейнику запретили въезд в Украину

Они вошли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и которым запрещен въезд в Украину, сообщает ММА-Бокс.

Список составлен на основании представления Службы безопасности Украины и опубликован в четверг.

Оба спортсмена недавно приняли гражданство России. 46-летний Рой Джонс в последнем своем поединке уступил Энцо Макаринелли, упав в нокаут в четвертом раунде. Выступал американец под двумя флагами — США и России. Ранее он встречался в Крыму с российским президентом Владимиром Путиным.

38-летний супертяж Алексей Олейник родился в Харькове, но год назад также принял решение стать россиянином. Он провел в ММА 60 поединков: одержал 50 побед и потерпел 9 поражений, один раз бой завершился вничью.

Также Олейник известен тем, что на одном из мероприятий в США появился в футболке с изображением Владимира Путина