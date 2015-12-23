Украинский боксер Глазков оспорит титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе 16 января

Украинский боксер супертяжелой весовой категории Вячеслав Глазков свой следующий бой проведет 16 января в Нью-Йорке на арене Barclays Center в Бруклине, сообщает Бокс ММА.

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF он сразится с американцем Чарльзом Мартином.

«115 лет в Бруклине не было титульного боя супертяжеловесов, а 16 января их будет два!», — отметил промоутер Лу ДиБелла.

Вторым главным поединком вечера станет бой чемпиона WBC Деонтея Уайлдера против поляка Артура Шпильки.

Билеты на вечер бокса уже поступили в продажу — цены стартуют от 25 долларов.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко проиграл свои титулы британцу Тайсону Фьюри. В течение недели после поединка Кличко потребовал обязательный реванш от соперника, предусмотренный контрактом. Фьюри согласился на матч-реванш. Вместе с тем, вернуть все свои титулы Кличко не удастся в предстоящем бою в любом случае. IBF лишила Фьюри своего чемпионского пояса, так как по правилам этой организации боксер должен был сначала провести обязательную защиту с претендентом по версии организации Глазковым, а затем проводить матч-реванш с украинцем.

В свою очередь, титулом WBC в свое время владел Виталий Кличко, который завершил карьеру в ранге действующего чемпиона. Титул оказался вакантным и его завоевал Уайлдер.