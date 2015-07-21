Фьюри не сомневается в том что победит Кличко в октябре (видео)

Об этом он заявил на первой предматчевой пресс-конференции, состоявшейся в Дюссельдорфе, трансляцию которой вел сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

"Мне просто интересно, будут ли за мной бегать с контрактами телевизионщики, когда я побью Кличко? Он еще не дрался с такими, как я. Такие, как я, рождаются раз в тысячу лет. Но отдаю должное старику за то, что он принял этот вызов", - заявил Фьюри.

Владимир ответил в свойственной ему манере: "В каждом поединке я сталкиваюсь с чем-то таким, с чем ранее не встречался. Считаю, что Тайсон Фьюри действительно верит в то, что говорит. Он не станет просто отбывать номер. Он выйдет в ринг завоевывать титулы".

"Он поет, танцует, он прикольный, - заявил Кличко, отметив, что видел не только ролик с самоапперкотом противника, - Целиком его бои не смотрел, только отрывки".

Далее слово вновь взял британец: "Для меня это личное. Хочу избавить бокс от такого человека, как ты. Да у моих трусов больше харизмы, чем у тебя - вся Европа не может дождаться момента, когда тебя нокаутируют. Выглядишь старым. Уже колол ботокс? Ты лучше Ларри Холмса, Мохаммеда Али или Майка Тайсона? В конце концов их возраст дал о себе знать, а у тебя стеклянный подбородок".

В свою очередь, менеджер Кличко Бернд Бенте ответил на насмешки британца о возрасте чемпиона,: "Мы объявим о пролонгации контракта с каналом RTL еще на 5 боев".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 24 октября.