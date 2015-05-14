Мейвезер проведет последний бой в карьере 12 сентября

Об этом сообщает sportbox.ru.

- Флойд не колебался ни секунды. Он неоднократно говорил, а сейчас еще раз подтвердил, что выйдет на ринг в последний раз 12 сентября. С точки зрения болельщика мне хочется, чтобы он продемонстрировал не тот бокс, что мы видели в последних боях. Нужно отметить, что он сделал огромный вклад в развитие этого вида спорта. Все должны выразить ему благодарность за блестящую 20-летнюю карьеру, - отметил Эспиноса.

Чемпион мира в пяти весовых категориях в своем последнем на данный момент бою 2 мая победил Мэнни Пакьяо единогласным решением судей -119-110, 116-112, 116-112. Этот бой окрестили "боем века", а гонорар Мейвезера составил около 210 миллионов долларов.

Пока не сообщается, кто именно станет соперником непобедимого 38-летнего американца, на счету которого 48 побед в 48 боях.