Российский боксер Князев перед боем с Усиком: ТВ не смотрю, в Киеве мне не страшно

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Я телевизор не смотрю – у меня его нет. В Киеве мне не страшно", - отметил Князев.

Кроме того, Князев высоко оценил своего будущего оппонента: "Я видел бои Усика по любителям и по профессионалам. Это очень хороший боксер, находящийся на высоком уровне. Но я не боюсь, что для меня скачок в уровне соперника будет слишком большим. Если бы боялся, то не занимался бы боксом".

В свою очередь, Александр Усик отметил: "Этот бой не будет политическим, будет бокс. Вечер бокса, и ничего другого не будет! Будут выходить ребята в ринг, которые умеют боксировать. Путь спортсмена – это выигрывать и прославлять свою державу. Никакого политического боя не будет – Андрей не политик, я не политик. Усик будет боксировать против Князева и все..."

Украинский олимпийский чемпион также отметил высокий уровень соперника и сказал, что ожидает с Князевым непростого боя. "Мы с моими тренерами Сергеем Ватаманюком и Джеймсом Али Баширом посмотрели некоторые бои Князева. Будет нелегко, но постараемся показывать все что умеем".

Как сообщал УНИАН, обладатель интерконтинентального титула WBO Александр Усик проведет бой против россиянина Андрея Князева 18 апреля в киевском Дворце спорта.