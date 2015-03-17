Австралийские медики требуют запретить в стране бокс

Президент отделения Австралийской медицинской ассоциации (АМА) в штате Квинсленд Шон Радд потребовал запретить в стране бокс, сообщает The Sydney Morning Herald. Такое заявление он сделал после гибели боксера Брэйдона Смита, передает Lenta.ru.

«Мы считаем, что так называемый спорт, в котором два человека бьют друг друга в голову как можно чаще, чтобы выиграть бой, является несколько варварским», — сказал Радд.

Он также возмутился, что в боксе не разрешается наносить удары по органам, расположенным ниже пояса, но при этом можно бить в «самую важную часть тела, находящуюся выше плеч».

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Через два дня после боя, прошедшего 14 марта в Брисбене, 23-летний австралийский боксер Брэйдон Смит умер от кровоизлияния в мозг. Победителем поединка единогласным решением судей был признан филиппинец Джон Моральде.